Erste Rebellen im Fahnenstreit um die Queen

Haben wir denn sonst keine Sorgen? – Das war der Tenor unserer Leser auf einen „Krone“-Bericht, wonach für Montag zum Begräbnis der Queen Trauerbeflaggung auf allen öffentlichen Gebäuden angeordnet wurde. Was als Beileidsbekundung gedacht war, entpuppte sich bald als Lachnummer. Großer Hohn schlug dem „House of Lords“ an der Traisen vor allem deshalb entgegen, weil die Bezirkshauptmannschaften ausreiten mussten, um auch die Gemeinden in ihrem Reich davon zu überzeugen, bei der „Operation halbmast“ mitzumachen.