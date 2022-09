Kurioser Streit um Trauer-Beflaggung für die Queen

Für herbe Misstöne sorgte gestern eine Anweisung von Werner Trock, Landesamtsdirektor im „Westminster Palace“ an der Traisen. Der oberste Beamte am niederösterreichischen Hofe verfügte nämlich anlässlich des Begräbnisses von Queen Elisabeth II alle Fahnen auf Gebäuden im Landesbesitz die Nationalflagge für einen Tag auf Halbmast zu setzen. Zusätzlich soll die schwarze Fahne wehen. Und – so die Order von „Lord Trock“ – die Bezirksbehörden sollen sämtliche Gemeinden und öffentliche Einrichtungen im Verwaltungsbezirk zur Trauerbeflaggung einladen.