In einer neuen Welt angekommen

Sauerstoff-Probleme

Zu Saisonbeginn spielte dem 25-Jährigen jedoch der Körper einen Streich. „Ich hatte mit der Sauerstoffaufnahme Probleme. Niemand wusste, was los ist.“ Ammerer wurde sprichwörtlich auf Herz und Nieren durchgecheckt. Fündig wurden die Ärzte nicht. „Mittlerweile geht es mir wieder gut.“ Jetzt arbeitet er daran, seinen Stammplatz zurückzuerobern. Was mit Amstetten heuer drin ist? „Im Vorjahr waren wir Fünfter. Wir wollen uns steigern.“ Mittelfristig hat Ammerer ein noch höheres Ziel im Auge. „Ich will in der Bundesliga spielen!“