Frau von DFB-Trainer Hansi Flick hatte Brustkrebs

„Bei meiner Frau wurde Brustkrebs diagnostiziert“, verriet DFB-Trainer Hansi Flick in seinem Buch „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“, das am 20. September erscheinen wird. Mit welcher Stärke und Ruhe Gattin Silke diese schwierige Phase meisterte - dafür bewundere er sie noch heute: "Ich lag abends deutlich häufiger mit Tränen in den Augen im Bett.