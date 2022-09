Brüsseler Terror-Prozess: 2 Angeklagte wieder frei

Am 22. März 2016 waren insgesamt drei Bomben in der belgischen Hauptstadt explodiert: zwei am Flughafen Zaventem und eine in einer U-Bahn bei der Station Maelbeek nahe den EU-Institutionen. Bei den Terroranschlägen kamen 32 Menschen ums Leben, zudem drei islamistische Attentäter. Mehrere Hundert Menschen wurden teils schwer verletzt.