Grenzstadt ortet harte Konkurrenz im Kindergarten

Die Ankündigung zur Öffnung der Kindergärten in NÖ für Zweijährige ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Für Städte wie Bruck an der Leitha, die an das SP-geführte Burgenland angrenzen, ist es aber trotz der Novellierung eine Herausforderung, bei der Kinderbetreuung mit den Nachbarn mitzuhalten, da im jenseits der Landesgrenze schon seit Langem der Gratiskindergarten auch am Nachmittag angeboten wird.