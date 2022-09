Asylheim Kindberg: Entscheidung soll heuer fallen

Kindberg könnte 2023 in Betrieb gehen

Und bald wohl auch in Kindberg. Seit dem Sommer ist bekannt, dass das ehemalige Landespflegezentrum zu einem Heim für besonders betreuungsbedürftige Migranten umgebaut werden soll. Vor Ort gibt es viel Widerstand von allen politischen Seiten. Karner wollte am Mittwoch bei diesem Thema nicht konkret werden, es würden Gespräche mit der zuständigen Bundesagentur BBU laufen. Nur so viel: Er ist optimistisch, die Gespräche heuer abschließen zu können. 2023 könnte das Heim dann in Betrieb gehen.