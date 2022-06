Müssen OMV-Tankstellen in Ungarn schließen?

Der Unfall in der OMV-Raffinerie in Schwechat wirkt sich auch auf die Versorgung des Nachbarlandes Ungarn aus. Wegen der Verzögerung der Inbetriebnahme der Hauptdestillationsanlage, die seit Wochen einer Wartung unterzogen wird, könnte der Mineralölkonzern einem Bericht zufolge seine Tankstellen in Ungarn schließen.