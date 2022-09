Homophobe Schmierereien auf Regenbogen-Schutzweg

SPÖ-Stadtrat Stefan Ganzert ließ den Schutzweg, den es in dieser Form bereits in dutzenden Städten und Gemeinden gibt, in seiner Zuständigkeit als Mobilitätsreferent der Stadt anbringen, nachdem die FPÖ noch vor wenigen Monaten gegen eine solche Initiative gestimmt hatte. Nun wurde der Schutzweg, nur fünf Tage nach seiner Anbringung, mit homophoben Beleidigungen beschmiert. Unbekannte haben „Scheiss Schwuchteln, no gays“ über den Schutzweg gesprayt. Für SPÖ-Frauen-, Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner und LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner steht fest, dass dieser Vandalismus nicht ignoriert werden darf: „Einmal mehr haben wir in Wels ein trauriges Zeichen der wachsenden LGBTIQ-Feindlichkeit in ganz Österreich erlebt. Wir warnen seit Monaten davor, dass Angriffe, Beleidigungen und Vandalismus gegen die LGBTIQ-Community zunehmen. Wenn ein Schutzweg, der für Respekt und Akzeptanz steht, nur wenige Tage nach seiner Anbringung verunstaltet wird, dann darf die Politik nicht einfach wegschauen.“