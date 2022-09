Deutsche Netzagentur: Gasmangel kaum vorhersagbar

Kocher „optimistisch, dass wir nicht in Gasnotstand kommen“

Der österreichische Wirtschaftsminister Martin Kocher meinte am Dienstag während eines Gesprächs mit Journalisten in Wien, dass er nicht an einen längeren Gaslieferstopp Russlands glaube. „Das halte ich für unwahrscheinlich, weil es auch für ihn (Kreml-Chef Wladimir Putin, Anm.) eine extreme Belastung wäre.“ „Ich bin für diesen Winter relativ optimistisch, dass wir nicht in einen Gasnotstand kommen“, so Kocher weiter.