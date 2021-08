Bolsonaro über Zukunft: „Tod, Haft oder Wahlsieg“

Ermittlungen gegen Bolsonaro eingeleitet

Brasiliens Oberster Gerichtshof hat mehrere Ermittlungen gegen Bolsonaro eingeleitet. Anfang August ordnete sein Richter Alexandre de Moraes Ermittlungen gegen den Staatschef wegen „Anstiftung zu einem Verbrechen“ und „Verleumdung“ an. Bolsonaro übte am Samstag erneut Kritik am Obersten Gerichtshof sowie am Obersten Wahlgericht. „Niemand auf Erden wird mich einschüchtern“, versicherte er.