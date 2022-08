Präsident Bolsonaro buhlt bei Rodeo um Stimmen

Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der rechtspopulistische Amtsinhaber Jair Bolsonaro bei einer Rodeo-Veranstaltung um die Stimmen der mächtigen Landwirte geworben. Er ritt am Freitagabend beim Fest der Rinderzüchter in Barretos im Bundesstaat Sao Paulo auf einem Pferd durch die Arena (siehe auch Video oben), hielt eine kurze Rede über die Bedeutung der Agrarindustrie und betete das „Vater unser“.