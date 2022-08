„Liverpool ist ohne Mane nicht mehr dasselbe“

Funktioniert Salah ohne Mane nicht?

Und die Experten-Stimmen, denenzufolge Mo Salah über Jahre auch deshalb so gut funktionierte, weil ihn Sturm-Kompagnon Mane so gut in Szene setzte, werden lauter - auch wenn Salah natürlich am Montag wieder traf und den Ehrentreffer für Liverpool erzielte. Die Fakten sind jedenfalls ernüchternd genug: drei Spiele, zwei Punkte, vier Tore erzielt, fünf erhalten. Und Sturm-Hoffnung Dawrin Nunez saß bei der Pleite gegen Manchester Rot-gesperrt auf der Tribüne.