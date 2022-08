Warum Bayern-Star Mane kein Bier in der Hand hält

Dennoch fühlte sich Mane sichtlich wohl. „Ich hatte schon vorher eine Vorstellung davon, wie es werden würde. Bevor ich hier her gekommen bin, war ich in Salzburg, also weiß ich ein bisschen darüber. Auf der Weihnachtsfeier hat jeder Tracht getragen. Es ist also nicht neu“, sagte der Senegalese. „Ich mag die Tracht, weil ich schon seit 8 Jahren eine habe. Ich habe sie behalten damals.“