Geht in diesen Gemeinden bald das Licht aus?

Das Thema Energiesparen beschäftigt die Politik auf allen Ebenen. Viele steirische Kommunen setzen auf kältere Hallenbäder, weniger Weihnachts- und Straßenbeleuchtung. Was in Leoben, Bruck an der Mur, Leibnitz, Murau und Stainach-Pürgg genau ansteht.