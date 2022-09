So will die Grazer Regierung massiv Strom sparen

Kühlere Büros, weniger Weihnachtsbeleuchtung

Nach einer etwas längeren Nachdenkphase will jetzt die Stadt Graz am Montag ihren Energiesparplan präsentieren. Im Auftrag von Stadtchefin Elke Kahr (KPÖ) und Stellvertreterin Judith Schwentner (Grüne) hat der Sicherheitsstab in Abstimmung mit 90 Führungskräften des Hauses Graz einen dreiphasigen Stufenplan erarbeitet: In der Frühwarnstufe soll etwa die Raumtemperatur in den Büros auf 21 Grad reduziert oder die Weihnachtsbeleuchtung erst acht Tage später und nur von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet werden. Dazu wurden die Mitarbeiter aufgerufen, etwa die Verwendung von Kühlschränken auf das Notwendigste zu minimieren.