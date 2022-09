Teure Energie setzt Betrieben immer mehr zu

Noch alles in der Schublade

Diese fehlten auch für das „Gasdiversifizierungsgesetz“, das helfen könnte, Anlagen auf andere Energieformen umzurüsten. Oder für einen „Energiekostenzuschuss“, den Felbermayr aber noch als heikel einstuft: „Er birgt die Gefahr, dass es zu Förderungen von Unternehmen kommt, die ihre Kosten eh an ihre Kunden in In- und Ausland weitergeben können. Wenn diese dennoch einen Zuschuss bekommen, wäre das zu viel des Guten.“