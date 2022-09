4915 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

Alles neu bei den täglichen Corona-Zahlen: Nach der am Montag angekündigten Vereinheitlichung wurden seitens der AGES mit Stand: Dienstag, 14 Uhr, 4915 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Ein weiterer Corona-Infizierter starb. Einen leichten Anstieg gab es bei der Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern.