Ex-James-Bond entschuldigt sich nach Buhrufen

Teilnahme am letzten Konzert wurde abgesagt

Laut Medienberichten kam es beim dritten Konzert in Perth zum Eklat. Beim Radiosender 6PR berichtete eine Zuschauerin, Lazenby habe „vor allem von seinen sexuellen Errungenschaften erzählt“ und „homophobe Bemerkungen“ gemacht. Eine andere Zuschauerin soll ihn deshalb unterbrochen haben: „Entschuldigung, aber das ist beleidigend!“ Daraufhin habe der James-Bond-Star unter Buhrufen die Bühne verlassen. Seine Teilnahme am vierten und letzten Konzert in Melbourne wurde abgesagt.