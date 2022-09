71.000 Besucher beim Ars Electronica Festival

71.000 Besucher nahmen am Ars Electronica Festival in Linz teil, das am Sonntag ausklang. 953 Künstler, Wissenschaftler, Designer, Unternehmer, Aktivisten und Studierende aus 76 Ländern waren am Programm beteiligt. 337 Kooperationspartner haben zum Festival beigetragen und 425 Veranstaltungen wurden an elf Locations im Linzer Stadtgebiet ausgetragen. Die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft, wie am Bild beim Projekt „Life Ink“ mit Pianistin Maki Namekawa (Bild oben), beeindruckte außerdem Medienvertreter aus 31 Ländern.