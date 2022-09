Queen hinterlässt geheimen Brief für das Jahr 2085

Brief wurde von Queen Elizabeth unterzeichnet

Nicht einmal die persönlichen Mitarbeiter der Monarchin sind in den Inhalt des mysteriösen Briefes eingeweiht. Die einzige Botschaft, die zu sehen ist: „Grüße. Würden Sie bitte diesen Umschlag an einem von Ihnen zu bestimmenden Tag im Jahr 2085 n. Chr. öffnen und den Bürgern von SYDNEY meine Botschaft übermitteln“, heißt es in den Anweisungen. Gerichtet ist der Brief an den „Right and Honourable Lord Mayor of Sydney, Australia“ und von der Königin unterzeichnet.