Spannung um Testament: Wem die Queen was vererbt

Insider wollen zudem wissen, dass Herzogin Kate, Princess of Wales, den wertvollen Schmuck der Queen erbt. Schloss Balmoral, der Lieblingsort der Queen, wo sie am Donnerstag verstarb, könnte laut Experten in ein Museum umgebaut werden: „Charles liebt Birkhall, das er von seiner Großmutter geerbt hat. Er braucht kein weiteres Anwesen in Schottland“, so die Quelle.