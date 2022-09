Sind Greifvogelschauen Tierquälerei?

Hier stehe des Vogels Wohl an erster Stelle. Kein Besucher darf dem Tier zu nahe kommen oder gar streicheln. Auch Hunde, vor denen sich die Wildtiere fürchten, werden verbannt. „Wir halten uns streng an jede einzelne Vorschrift.“



„Mit Tierwohl hat so eine Show nichts zu tun!“

Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck sieht die Sache problematisch: „Warum fliegt ein Vogel? Weil er Hunger hat! Die Kunst des Falkners ist es, den Vogel so zu füttern, dass er so hungrig ist, dass er fliegt. Aber grad nicht so schwach, um es nicht zu schaffen - das hat mit Tierfreundlichkeit nichts zu tun!“