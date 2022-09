Arbeiter unter Melkanlage eingeklemmt und verletzt

Schwerer Arbeitsunfall am Samstagnachmittag in einem Landwirtschaftsbetrieb in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein 54-Jähriger wurde bei Arbeiten von der Zugangsbrücke einer Melkanlage eingeklemmt. Er musste vom Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.