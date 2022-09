Polizeihund überführte diebischen Angestellten

Weil ein Angestellter eines Geschäfts in St. Anton am Arlberg zunächst leugnete, dass er etwas mit dem Verschwinden von mehr als Tausend Euro aus der Registrierkasse zu tun hatte, kam ein Polizeihund zum Einsatz. „Rosco“ fand das Bargeld schließlich in einem ungewöhnlichen Versteck.