Florianis eroberten die Raab in Zillen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war es wieder so weit, der 24. Landes-Wasserwehr-Leistungsbewerb konnte in Sulz bei Gleisdorf über die Bühne gehen. 600 Zillen-Besatzungen kämpften um die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze. Dabei waren verschiedenste Aufgaben auf der Raab zu bewältigen, Technik und Schnelligkeit waren bei den Feuerwehr-Kräften angesagt.