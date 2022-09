Kostenexplosion: Strom kostet fünfzehn Mal mehr

Politik in der Verantwortung

„Ich habe natürlich mit einer Steigerung gerechnet, doch das kann sich keiner mehr leisten. Und ich habe ja schon eine Photovoltaik-Anlage am Dach, die mir ein Viertel meines Stromes erzeugt. Wir steuern auf eine gesamtwirtschaftliche Katastrophe zu“, sieht Derntl die gesamte Handwerker-Branche vor einer schwierigen Zeit. Deshalb nimmt er die Politiker in die Verantwortung und hofft, dass schleunigst Maßnahmen gegen den Preiswahnsinn beschlossen werden.