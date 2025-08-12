Vorteilswelt
Gebühr für Einspeiser

Achleitner legt sich jetzt mit Hattmannsdorfer an

Politik
12.08.2025 11:45
Häuslbauer, die auf PV-Strom setzen, sollen nicht bestraft werden, fordern ÖVP-Politiker aus OÖ ...
Häuslbauer, die auf PV-Strom setzen, sollen nicht bestraft werden, fordern ÖVP-Politiker aus OÖ und NÖ.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Kürzlich präsentierte Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) den Entwurf des neuen E-Wirtschaftsgesetzes. Jetzt regt sich aus den eigenen Reihen Widerstand gegen die darin vorgesehene Einführung von Netzgebühren für PV-Strom-Einspeiser. ÖVP-Politiker aus OÖ und NÖ fahren dem Parteifreund in die Parade.  

„Hände weg von privaten PV-Anlagen!“ Die Forderung der beiden Energielandesräte aus Ober- und Niederösterreich ist unmissverständlich: Markus Achleitner (OÖ) und Stephan Pernkopf (NÖ) haben keine Freude mit der Idee der Bundesregierung, künftig von privaten PV-Strom-Einspeisern eine Netzgebühr zu verlangen.

Netzgebühr wäre „unfair“
„Unsere Energie-Pioniere haben sich PV-Anlagen aufs Dach montiert und schützen damit oft schon seit Jahren täglich das Klima. Ihnen jetzt nachträglich neue Einspeisegebühren aufs Auge bzw. aufs Dach zu drücken, wäre nicht nur unfair, sondern würde auch Vertrauen in die Energiewende zerstören“, halten die beiden Politiker am Dienstag in einer Aussendung fest.

„Vorreiter dürfen nicht die Dummen sein“
Pikant: Adressat dieses „Schulterschlusses“ ist ausgerechnet ein Parteifreund der beiden ÖVP-Politiker: Achleitners Ex-Kollege in der oö. Landesregierung, Wolfgang Hattmannsdorfer, zeichnet als nunmehriger Wirtschaftsminister für den Entwurf, auf den sich ÖVP, SPÖ und Neos im Bund geeinigt haben, verantwortlich. Achleitner und Pernkopf setzen noch nach: Statt der „nachträglichen PV-Steuer für Häuslbauer“ fordern sie eine „ordentliche Förderung für Strom-Speicher“ – auch nachträglich für jene, die jetzt schon solche Speicher besitzen. „Denn diese Vorreiter dürfen jetzt nicht die Dummen sein.“

Die Bundesregierung führt hingegen aus ihrer Sicht stichhaltige Argumente für die geplante Netzgebühr an: Das Einspeisen von PV-Strom würde dadurch unattraktiver, der eigene Strom weitgehend selbst verbraucht – was Experten als sinnvollste Nutzung von PV-Anlagen erachten. 

Nicht der richtige User? Logout

Oberösterreich
