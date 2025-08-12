Achleitner legt sich jetzt mit Hattmannsdorfer an

„Vorreiter dürfen nicht die Dummen sein“

Pikant: Adressat dieses „Schulterschlusses“ ist ausgerechnet ein Parteifreund der beiden ÖVP-Politiker: Achleitners Ex-Kollege in der oö. Landesregierung, Wolfgang Hattmannsdorfer, zeichnet als nunmehriger Wirtschaftsminister für den Entwurf, auf den sich ÖVP, SPÖ und Neos im Bund geeinigt haben, verantwortlich. Achleitner und Pernkopf setzen noch nach: Statt der „nachträglichen PV-Steuer für Häuslbauer“ fordern sie eine „ordentliche Förderung für Strom-Speicher“ – auch nachträglich für jene, die jetzt schon solche Speicher besitzen. „Denn diese Vorreiter dürfen jetzt nicht die Dummen sein.“