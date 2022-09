Rauschkugel (24) behinderte Verkehr

Ziemlich tief ins Glas geschaut hatte ein junger Mann am Donnerstagabend in Überlingen. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, auf die Straße zu gehen - und dort für richtigen Ärger zu sorgen. Der 24-Jährige pöbelte verschiedene Passanten an, schlug auf vorbeifahrende Fahrzeuge ein und versuchte die eine oder andere Autotür zu öffnen. Verärgerte Pkw-Lenker riefen schließlich die Polizei zu Hilfe. Die Beamten sollten dem Treiben des aggressiven jungen Mannes Einhalt gebieten.