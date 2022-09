Sturms „Tor-Zwilling“ gibt‘s sogar im Doppelpack

„Vielleicht auch einmal um so viel Geld ...“

Das Brüderpaar Emegha, es erinnert irgendwie an die Höjlunds. Denn auch Sturms Ex-Sturmstar Rasmus hatte ja mal in Graz den Bruder zu Gast. Mit Höjlund will sich Emegha aber nicht vergleichen. „Ich bin ich, will meinen eigenen Weg gehen. Ich fühle auch keinen Druck, will so viele Tore wie möglich für Sturm Graz schießen. Vielleicht können sie mich ja dann auch einmal um so viel Geld wie Höjlund verkaufen.“ Es wäre nach dem Märchen-Einstand in Europa das nächste Märchen.