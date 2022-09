Gewessler gegen Preisdeckel auf russisches Gas

Gewessler will Stromnachfrage senken

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach sich auf jeden Fall für Einigkeit unter den EU-Staaten aus. „Die russische Preistreiberei auf unseren Strommärkten muss ein Ende haben. Wir müssen hier eine gemeinsame Antwort geben - nur dann wirkt sie.“ Die ersten Vorschläge der EU-Kommission seien aber ein Schritt in die „richtige Richtung“. Gewessler will bei dem Treffen am Freitag dafür eintreten, dass die Preise durch „kluge Maßnahmen zur Reduktion der Stromnachfrage“ gesenkt werden. Dies könne etwa über Auktionen geschehen. Vor allem Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch sollen ihren Stromverbrauch zu Spitzenzeiten reduzieren.