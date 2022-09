Zinsen: Kredite werden schnell teurer

Elf Jahre lang hat die Europäische Zentralbank (EZB) so getan, als gäbe es keine Zinsen mehr: Geld war reichlich zu haben und spottbillig, die Droge wirkte. Wenn jemand was von einer möglichen Inflation sagte, so wurde das von der EZB weggewischt: Nichts da, keine steigende Inflation in Sicht!