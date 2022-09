Crash auf A12: „Beifahrer hätte nicht überlebt“

Es grenzt an ein Wunder, dass der Lenker „nur“ leicht verletzt ist: Ein 34-jähriger Tiroler fuhr Freitagfrüh auf der Inntalautobahn im Unterland nahezu ungebremst auf einen staubedingt stehenden Lkw auf. Im allerletzten Moment konnte der Fahrer noch ein wenig nach links lenken, was ihm womöglich das Leben rettete. Die rechte Fahrzeugseite hingegen wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett eingedrückt. Eine Polizistin schildert: „Wäre jemand am Beifahrersitz gesessen, hätte er das wohl nicht überlebt!“