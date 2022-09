Wir zahlen für Strom mehr, als Herstellung kostet

Die Verwerfungen am Energiemarkt führen dazu, dass die Stromproduzenten heuer den Strom, der in Österreichs Haushalten verbraucht wird, derzeit um 4,4 Milliarden Euro über den Herstellungskosten verkaufen. Das hat jetzt das österreichische Online-Tarifvergleichsportal durchblicker.at errechnet und am Freitag mitgeteilt. Die Tendenz sei weiter steigend, hieß es.