Mit Strompreisbremse: Das müssen Haushalte zahlen

Zahlreiche Kunden sind nach wie vor verunsichert, ob sie die richtige Entscheidung bei der Stromtarifumstellung getroffen haben. Zwar greift diese auch dann, wenn man sich ein Jahr lang an einen Tarif bindet, aber ein Problem gibt es dennoch: jene Kunden, die der Bindung online zustimmen, erhalten 80 gratis Tage, während Kunden die postalisch per Antwortkarte zustimmen, mit 60 abgespeist werden. Aber was bewirkt die Strombremse tatsächlich? Die Arbeiterkammer hat die Auswirkungen auf verschieden große Haushalte in den Tarifen Optima sowie Optima Entspannt ausgerechnet. Indes haben wir nachgefragt, wann die Steuer-Milliarden der Wien Energie zurückfließen müssen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.