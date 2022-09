Griechischer Kultklub begeistert Handball-Ikone

Dieser endete für Österreichs Teamflügel erst mit 1. August, an diesem Tag begann ein neues Abenteuer bei Olympiacos Piräus. Arbeitstechnisch wohl gemeint. „Derzeit hat es 30 Grad bei uns, ich kann jeden Tag zum Strand gehen. Bei so einem Wetter wachst du automatisch mit einer guten Laune auf. Ich fühle mich frisch, um zehn Jahre jünger. Nur mein Sohn hat die Arschkarte gezogen. Er muss mit dem Bus in den Norden in die Schule!“