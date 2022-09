Der Wahlkampf wird jetzt richtig kriminell

ÖVP-Werbung gestohlen

Jetzt gehen in Unterfrauenhaid im Bezirk Oberpullendorf die Wogen hoch. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sind Unbekannte gegen die örtliche Volkspartei vorgegangen. In der Dunkelheit stahlen die Übeltäter ein vier Meter langes und ein Meter hohes ÖVP-Werbeplakat, das mit Kabelbindern auf einem Brückengeländer montiert war.