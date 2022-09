Erdogan rechnet nicht mit baldigem Kriegsende

Nach dem Kreml wirft nun auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Westen „Provokation“ vor. „Ich kann ganz offen sagen, dass ich die Haltung, die der Westen an den Tag legt, nicht für richtig halte. Denn es handelt sich hier um einen Westen, der eine auf Provokation basierende Politik verfolgt“, sagte der Staatschef am Mittwoch in Belgrad. „Solange man sich bemüht, so einen Krieg über Provokationen zu führen, wird es nicht möglich sein, zu einem Ergebnis zu gelangen.“