Gletscher „hält sich nur mit Fingernägeln fest“

„Impulse mit sehr schnellem Rückzug“

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es am Thwaites-Gletscher in den letzten zwei Jahrhunderten und möglicherweise auch Mitte des 20. Jahrhunderts zu Impulsen mit sehr schnellem Rückzug gekommen ist“, sagte der Marine-Geophysiker Alastair Graham von der University of South Florida, einer der Hauptautoren der Studie, die im Fachjournal „Nature Geoscience“ veröffentlicht wurde. Ähnliche rasche Rückzugsimpulse erwarten die Forscher auch in den kommenden Jahren.