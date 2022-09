Jolie-Firma verklagt Pitt auf 250 Mio. Dollar

Laut Gerichtsakten habe es Pitt „aus Rache getan, weil Jolie das Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren gegen ihn eingeleitet hatte“. In der vor dem Obersten Gerichtshof von Los Angeles eingereichten Klage tritt die Firma Nouvel als Klägerin auf. Diese hatte Jolie gegründet, damit sie ihre Rechte am französischen Weingut vertritt. Interessant allerdings: Jolie hatte bereits von Monaten gegen den Protest von Pitt ihre Anteile an Chateau Miraval an den russischen Spirituosenriesen Stoli verkauft.