11.901 Fahrgäste nutzten den Altstadt-Shuttle

Tagesgäste, die im Juli und August ihr Auto beim Park+Ride-Platz bei der Messe abstellen, können die Shuttle-Linie 18 gratis nutzen. Mit dem Service soll das Zentrum vom Verkehr entlastet werden: Die Stadt spricht von 8800 Ein- und Ausfahrten in die Altstadt, die vermieden werden konnten. Insgesamt parkten in den zwei Sommer-Monaten 4395 Pkws beim P+R Messezentrum. Ein leichtes Plus von 258 Autos im Vergleich zum Vorjahr. „Die Entwicklung ist erfreulich und bestätigt uns“, spricht Bürgermeister Harald Preuner von einem „schönen Erfolg“ und kündigt an: „Der Altstadt-Shuttle soll billiger werden. Die Vorarbeiten dafür laufen.“