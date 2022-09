Extremismus-Stelle führt zu Grazer Polit-Hickhack

Pandemie, Teuerungen und Co. heizen die Radikalisierung an - so das Ergebnis des Berichts der Extremismus-Präventionsstelle „Next“. Die Studie wurde mitunter von Kurt Hohensinner (ÖVP) in Auftrag gegeben, als dieser noch Integrationsstadtrat in Graz war. Zudem hat Hohensinner 2021 eine neue Fachstelle namens „Gegenlicht“ geschaffen, mit der man „Parallelgesellschaften“ verhindern wollte.