Graz bekommt Stelle gegen Parallelgesellschaften

Wenn Menschen sich nur noch in engen Kreisen bewegen, nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben, in eigene Wertesysteme abdriften – „dann können sie leichter radikalisiert und verblendet werden“, sagt der Grazer Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Das gelte für manche migrantische Communitys, aber auch für andere Gruppen, die sich zunehmend abschotten, wie etwa Verschwörungsmystiker. „Die Fälle werden mehr – deswegen braucht es eine fachliche Anlaufstelle und Dokumentation.“