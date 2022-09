Krisen befeuern Radikalisierung in der Steiermark

Antisemitismus kommt in allen Strömungen vor

Bei den Corona-Demos waren Rechtsradikale oft mit dabei. Dort habe es eine „Akzeptanz von Antisemitismus“ gegeben, heißt es – aber nicht nur dort. „Antisemitismus ist der Bodensatz von vielen Strömungen“, erklärt der Historiker und ehemalige Rektor der Uni Graz, Helmut Konrad. Er hat mit einigen Kollegen ebenso am Bericht mitgewirkt. „Antisemitismus kann religiös motiviert sein, anti-kapitalistisch oder biologistisch – was zur größten Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts führte.“