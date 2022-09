Gmundner Molkerei gibt ihr Ja-Wort zu „Milch-Ehe“

An den Standorten in Oberösterreich und in Bayern sollen zukünftig 800 Millionen Liter Rohmilch verarbeitet werden. 800 Mitarbeiter sind ebenso Teil der „Milch-Ehe“ wie 3000 Milchbetriebe. Fix: Bis Ende 2024 werden in Gmunden weitere 15 Millionen Euro investiert, um auch die Verarbeitung in der Traunseestadt auszubauen. Mehr Details sollen erst bekanntgegeben werde, wenn es grünes Licht von der Wettbewerbsbehörde gibt.