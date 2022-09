Molkerei-Motto: Es muss nicht immer Milch sein

Generalversammlung in Gmunden steigt am Dienstag

Molkereien sind wirtschaftlich gefordert, das zeigen auch die Ambitionen der Gmundner Molkerei in den letzten Monaten: Nachdem die Traunseestädter zuerst eine Ehe mit der SalzburgMilch eingehen wollten und das Kartellamt zur Fusion grünes Licht gegeben hatte, entschieden sich die Gmundner schließlich um.