Salzburg: Betrunken gegen Betonpfeiler gefahren

Um kurz vor 4 Uhr morgens war ein 24-jähriger Tennengauer mit seinem Pritschenwagen in Richtung Salzburg Stadt unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der Lenker geradeaus und entlang einer abschüssigen Böschung, ehe er mit seinem Gefährt frontal in einen Betonmast der Oberleitung krachte.