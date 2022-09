Jungbullen haben noch eine Rechnung offen

Heute (Grödig, 15) startet für die Youngsters der Sturmlauf in der Nachwuchs-Königsklasse auf ein Neues. Wie schon in den vergangenen Jahren haben die jungen Salzburger dasselbe Programm wie die „großen“ Bullen: Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb. „Wir bekommen es mit internationalen Topgegner zu tun, haben aber schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir jeden schlagen können“, geht Ibertsberger selbstbewusst an die Aufgaben heran.