Reaktor nach Beschuss wieder am Stromnetz

Wie berichtet, war wegen Mörserbeschuss am Donnerstag eine Notabschaltung eingeleitet worden. Nun ist einer von zwei noch betriebenen Reaktoren wieder ans Netz gegangen. Das größte Atomkraftwerk (AKW) Europas stand in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beschuss, wofür sich die ukrainische und russische Seite gegenseitig verantwortlich machen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu warf dem ukrainischen Militär am Freitag vor, eine nukleare Katastrophe in Europa zu riskieren.