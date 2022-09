Wegen hoher Gaskosten: Werk in Linz auf Sparflamme

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Lenzing AG für ihren Standort in Heiligenkreuz (Burgenland) Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet hat und dort die Produktion stark zurückfahren wird. Nun werden auch in Oberösterreich die Folgen der hohen Gaskosten sichtbar. So drosselt beziehungsweise stoppt Borealis die Produktion von Pflanzennährstoffen an verschiedenen Standorten in Europa.